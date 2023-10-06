«الوثائقية» تعرض خطابا مؤثرا لأحد أبطال حرب أكتوبر.. «رفعتم رأس مصر»

عرضت قناة الوثائقية، فيلمًا وثائقيًا بعنوان «من رسائل الجبهة.. خطابات حقيقية بين جنود حرب أكتوبر وأسرهم»، أبرزت فيه عددًا من الخطابات بين جنود حرب أكتوبر المجيدة وذويهم في فترة الحرب 1973.

خطاب مرسل لأحد جنود حرب أكتوبر

وجاء في خطاب مُرسل لجندي يدعى محمود، عبارات كشفت فيها المرسلة، مدى اشتياقها الشديد إليه: «أبعث إليك أرق سلام وأعطر تحية مع أسرع طير مسافر إلى جبهتنا الغالية، حبيبي، ها قد أقبلت تلك الأيام السخيفة، أيام الحروب، كنت أتحاشى التفكير فيها لكنها أتت، زاد البعد وزاد الشوق، وكيف السبيل إلى لقياك.. مبروك على الانتصارات التي حققتموها في هذه الحرب المجيد، فقد رفعتم رأس مصر، وسوف تجعلوها مرفوعة الرأس دائمًا بإذن الله وبفضل رجالنا الأبطال».

تفاصيل الرسالة

وأضافت المرسلة: «اعذرني إذا كنت قد تأخرت في إرسال خطابي هذا، فقد كنت أود أن تكون رسالتي أول رسالة تقرأها، لكن التردد كان يملأني قبل كتابتها، وبصراحة لم أقرر كتابتها إلا بعد وصول أخوك محمد بسلامة الله إلى القاهرة أول نوفمبر، واتصل بي تليفونيا وسألني أنّ أكتب لك».