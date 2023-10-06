محافظ شمال سيناء: شاركت في خطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنّ المحافظة لها عيدان قوميان يحتفل بهما المواطنون، موضحًا أن الأول، هو الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، والثاني هو عيد تحرير سيناء، الذي يأتي في 25 أبريل من كل عام.

الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وإيمان منصور: «مصر استطاعت تنفيذ الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر المجيدة باحترافية تامة، وتضمن الخداع الاستراتيجي، خداع تعبوي وتكتيكي نفذته وحدات القوات المسلحة، وكان يجري على مستوى الدولة».

وتابع محافظ شمال سيناء: «شاركت في حرب أكتوبر المجيدة وكنت في وحدات الصاعقة، وكانت وحدتي في منطقة العامرية، وصدرت أوامر بالانتقال إلى منطقة الزعفرانة وتدربنا بدوريات وأشكال معينة».

توقيت الحرب سبب تحقيق النصر

وأفاد، أن توقيت بدء الحرب من الأسرار المهمة للحرب، وهو ما أدى إلى تحقيق النصر، وكان الانتقال الأول في الزعفرانة خلال شهر أكتوبر، ثم كان هناك انتقال آخر في شهر أبريل وكان التحرك الأخير في شهر أكتوبر مجددًا.

وذكر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنّ العدو اعتبر عملية التنقل للوحدات عدة مرات ما هي إلا مناورات، بعدما تعودها، ولم يعتقد أنه سيحارب.