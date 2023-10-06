السيدة انتصار السيسي: حرب أكتوبر معجزة عسكرية ولحظة تاريخية لا تنسى

هنأت السيدة انتصار السيسي، شعب وجيش مصر، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

السيدة انتصار السيسي: ذكرى نصر أكتوبر معجزة لا تُنسى

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«: «أهنئ شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية».