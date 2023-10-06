السيدة انتصار السيسي: حرب أكتوبر معجزة عسكرية ولحظة تاريخية لا تنسى
كتب:
شريف سليمان
01:54 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
السيدة انتصار السيسي
هنأت السيدة انتصار السيسي، شعب وجيش مصر، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
السيدة انتصار السيسي: ذكرى نصر أكتوبر معجزة لا تُنسى
وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«: «أهنئ شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية».