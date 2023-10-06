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السيدة انتصار السيسي: حرب أكتوبر معجزة عسكرية ولحظة تاريخية لا تنسى

كتب:

شريف سليمان
01:54 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، شعب وجيش مصر، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد. 

السيدة انتصار السيسي: ذكرى نصر أكتوبر معجزة لا تُنسى

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«: «أهنئ شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية».

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