اللواء علي حفظي: حرب أكتوبر ملحمة شعبية.. ومعارك استرداد الأرض استمرت 22 سنة

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن حرب أكتوبر المجيدة كانت ملحمة، ورغم الظروف الصعبة بعد حرب 1967، إلا أن شعب مصر رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحدد هدفا استراتيجيا، وطلب منه استرداد الأرض والكرامة المصرية.

«حفظي»: المصريون تحدوا الظروف الصعبة

وأضاف «حفظي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وإيمان منصور: «الظروف كانت صعبة للغاية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا ونفسيا، ومع ذلك استطاع هذا الشعب تحقيق النصر، فقد كان هناك هدف واحد يسعى الكل إلى تحقيقه».

«حفظي»: تحرير الأرض خلال 22 سنة

تابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: «حررنا الأرض عسكريا في 6 سنوات، و9 سنوات سياسيا، و7 سنوات تفاوضيا وتحكيميا، أي أن أبناء هذا الشعب العظيم ظلوا متلاحمين 22 سنة من أجل إعادة آخر شبر من أرض مصر».

«حفظي»: 6 أكتوبر أعظم المعارك

وواصل: «على مدار 22 سنة كانت هناك معارك كثيرة، أعظم معركة هي السادس من أكتوبر، وبنجاح هذه المعركة تحققت أوجه النجاح في المعارك الأخرى، إلى أن استرددنا الأرض».