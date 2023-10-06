حسام داغر: لن أبيع غرفة سامية جمال وسأورثها لعائلتي

كشف الفنان حسام داغر كواليس شراء غرفة الفنانة الراحلة سامية جمال من مزاد علني للأنتيكات مشيرا إلى حبه الشديد لشراء القطع التي تستهويه داخل مصر وخارجها.

حسام داغر يكشف كواليس شراء غرفة سامية جمال

قال الفنان حسام داغر إنه بعد إعلان شرائه غرفة الفنانة سامية جمال عرض عليه مبالغ طائلة من أكثر من شخص لكنها رفضها وسيرفض كل العروض التي تقدم إليه ولن يفرط فيها إطلاقا وسيورثها لعائلته.

وأوضح أنه بمجرد أن رأى الغرفة اهتم أن يحصل عليها أولا لأنها تخص فنانة كبيرة كالفنانة سامية جمال ذات الذوق المميز في كل تفاصيل الغرفة.

سبب شراء غرفة سامية جمال

وأضاف حسام داغر أن سبب من الأسباب المهمة التي شجعته على شراء الغرفة هو خوفه من أن تقع في يد شخص لا يقدر قيمتها: «خفت إنها تروح لحد ميعرفش قيمة غرفة زي دي وتاريخها خاصة بعد اللى شوفته حصل مؤخرا مع مقتنيات الفنان سمير صبري لما لقاها صحفي مرمية بتتباع على الرصيف لازم نقدر مقتنيات الفنانين ونعرف إنها حاجة مهمة وتاريخ مينفعش يتعمل فيه كده».