حسام داغر يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم «الخميس الجاي»

أعلن الفنان حسام داغر، طرح البوستر الدعائي لأحدث أعماله السينمائية «الخميس الجاي»، ويشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل.

بوستر فيلم «الخميس الجاي»

ونشر حسام داغر البوستر عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، معلقًا: «فيلم الخميس الجاي، قريباً، يا رب يعجبكم»، وتوالت التعليقات من الجمهور متمنين له النجاح في أعماله المقبلة.

أبطال فيلم الخميس الجاي

يجمع فيلم «الخميس الجاي» الفنان حسام داغر مع الفنانين عمرو عبدالجليل ومي كساب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم «هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي»، إخراج حسن صالح.

أزمة صحية لـ حسام داغر

وتعرض الفنان حسام داغر في وقت سابق، لأزمة صحية، ولكنه طمأن الجمهور عن حالته الصحية، من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تؤكد خروجه من المستشفى، واستكمال نشاطه الفني.