فحص 250 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، قافلة طبية بقرية كوم زمران، ضمت عددا كبيرا من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، منها الباطنة والأطفال والنساء والأسنان والرمد والجلدية والعظام والتحاليل.

قوافل طبية مجانية بالبحيرة

كما تم خلال القافلة صرف العلاج وعمل نظارات طبية، حيث تم الكشف على عدد 250 مواطنا من أهالي القرية، وذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

تكثيف القوافل الطبية

ويتم تنفيذ القوافل في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم في مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

تنفيذ قوافل طبية في دمنهور

كما شهدت قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة تنفيذ عدة قوافل طبية خلال الأسبوع الماضي طبقا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.