«زراعة الشرقية» تعقد ندوة لتوعية العاملين بخطورة مرض إنفلونزا الطيور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد الندوات التوعوية والإرشادية للعاملين عن خطورة مرض إنفلونزا الطيور، وكيفية الحصول علي كوب لبن نظيف حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ندوة عن خطورة مرض إنفلونزا الطيور

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة تثقيفية عن خطورة مرض إنفلونزا الطيور وكيفية الحصول على كوب لبن نظيف، في حضور عدد من العاملين بمديرية الزراعة وذلك بقاعة اجتماعات المديرية.

توفير منتجات آمنة وسليمة للمواطنين

أوضح وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتورة ريهام رمضان والدكتورة مروة يحيي بإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بتقديم الندوة التي جرى خلالها عرض دور الطب البيطري في توفير منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، وكيفية الحصول على كوب لبن آمن ونظيف من مصدر موثوق به مثل مراكز تجميع الألبان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بخطورة مرض إنفلونزا الطيور وطرق الوقاية من الإصابة به، وأهمية الذبح الآمن للطيور والتربية الآمنة في أقفاص منفصلة عن مكان المعيشة، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة جرى فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.