أخذ 38 عينة للتقصي حول مرض إنفلونزا الطيور في كفر الشيخ

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، في سوق الطيور بمركز سيدى سالم، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

تشكيل لجنة بيطرية للتقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور

وتشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة سيدي سالم البيطرية، مكونة من الدكتور وسام ياسين، مدير عام إدارة سيدي سالم البيطرية، والدكتورة نشوى الأودن، رئيس قسم الدواجن بإدارة سيدي سالم، والدكتورة ياسمين هاشم، رئيس قسم والإبيديميولوجي بإدارة سيدي سالم، والدكتورة عبير رفعت، مسؤول دواجن الهيئة، والدكتور محمد جمال، مسؤول إبيديميولوجي الهيئة.

وجرى أخذ عدد 38 عينة من الطيور والبيئة المحيطة، وإرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص، بمتابعة الدكتور علي عبد السلام شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

من جانبه، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.