ضبط عاطل لاتهامه بالنصب على مواطنين بزعم توفير عقود عمل في الخارج

ألقت قوة أمنية القبض على عاطل في الجيزة، لاتهامه بالنصب على المواطنين، بزعم توفير عقود عمل لهم في الخارج، بعدما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تورط العاطل في مزاولة النشاط الإجرامي.

وأشارت التحريات إلى تخصص المتهم في تزوير عقود عمل وتأشيرات سفر منسوبة للعديد من الدول، لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر إلى الخارج، بغرض الاستيلاء على أموالهم، وإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه، وزعم قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين في العديد من الدول برواتب مجزية، مقابل إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مختلفة، للسير في إجراءات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وعثرت بحوزته على 3 هواتف محمولة، وتبين من فحصها فنياً احتوائها على دلائل تؤكد طبيعة نشاطه الإجرامي، بالإضافة لمبلغ مالي من متحصلات نشاطه، فيما أقر عند مواجهته بالتورط في النصب على المواطنين.