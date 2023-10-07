كيف أسهمت كراسة «حنان صلاح فهمي» في تحديد موعد حرب أكتوبر؟.. سمير فرج يكشف

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سر اختيار يوم 6 أكتوبر لاندلاع الحرب، موضحًا أن صاحب تلك الفكرة هو العقيد أركان حرب صلاح فهمي، ضابط بفرع التخطيط بهيئة عمليات القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر المجيدة.

كواليس تحديد موعد حرب أكتوبر

وقال اللواء دكتور سمير فرج، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إن المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر المجيدة، أتى بالعقيد صلاح قبل الحرب، وقال له إن الرئيس السادات يريد أن يعرف موعد الهجوم المقترح في حرب أكتوبر، ليتم التنسيق مع السوريين للهجوم.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن العقيد صلاح فهمي نحلة، توجه إلى مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، ليعرف معلومات عن موعد اجتماع الكنيست، وكيفية اتخاذ القرار، وأسلوب استدعاء الاحتياط، ثم توجه إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع لأخذ معلومات عن الجيش الإسرائيلي والهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة معلومات عن موعد ظهور القمر، والمد والجزر، وخطة الجيش السوري.

كراسة حنان صلاح فهمي

وأوضح أن العقيد صلاح ظل يدرس الأوضاع لمدة أسبوع كاملة، ويوم الخميس استدعاه المشير الجمسي، وقال له: «وصلت للخطة، لكن أحتاج وقت لكتابة هذا الكلام»، وحينما ذهب للمنزل لم يجد ورقا؛ فأخذ كراسة نجلته حنان صلاح فهمي، وكتب عليها مسودة توقيت الهجوم، ومبرراته.

وقال العقيد صلاح فهمي نحلة، في «الكراسة»، بحسب اللواء دكتور سمير فرج، إن يوم 6 أكتوبر يوافق عيد ديني في إسرائيل تمنع فيه الحركة، ولا يعمل التليفزيون، والإسرائيليين لن يتوقعوا الهجوم المصري في شهر رمضان، كما أن موعد ظهور القمر هو 11 مساءً، وسيكون وقت مناسب لعبور المدفعية والدبابات على ضوء القمر.

كراسة الجمسي

ولفت إلى أن المشير الجمسي سأل عليه في اليوم التالي، ليظهر له ما كتبه، ويسحب الكراسة ويتوجهوا للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتها، ليوافق عليها، ثم توجهوا للمشير أحمد إسماعيل علي، وزير الدفاع، ليوافق عليها، ويصطحب الجمسي للتوجه للرئيس السادات، ومن هنا ذكرها الرئيس السادات في مذكراته بأنها «كراسة الجمسي»، ولكنها كانت كراسة «حنان صلاح فهمي».