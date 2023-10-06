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الرئيس السيسي: 6 أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث

كتب:

شريف سليمان
12:53 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس السيسي الشعبَ المصريَ وقواته المسلحة، في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وكتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث».

‎وأتمّ: «تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن».

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