الرئيس السيسي: 6 أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث

هنأ الرئيس السيسي الشعبَ المصريَ وقواته المسلحة، في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وكتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث».

‎وأتمّ: «تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن».