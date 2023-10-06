الرئيس السيسي: 6 أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث
كتب:
شريف سليمان
12:53 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي
هنأ الرئيس السيسي الشعبَ المصريَ وقواته المسلحة، في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.
وكتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث».
وأتمّ: «تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن».