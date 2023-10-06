سمير نوح لـ«الشاهد»: كنا نشعر باقتراب الحرب قبل 6 أكتوبر 1973

قال الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، إنه في يوم 6 أكتوبر، جرى اختيار مجموعة من الأبطال لضرب منطقة حقول بترول «بلاعيم»، لافتًا إلى أنّ الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي اختار معه البطل أبو الحسن وأخذ العقيد طبيب محمد علي طه ناصر قائد ثاني المجموعة ، والراحل البطل مصطفى إبراهيم، وفي الطائرة الثالثة كان بها الراحل البطل محمد فؤاد مراد وهو من الشخصيات العظيمة جدًا، واختار معه الشهيد البطل أحمد مطاوع ابن مدينة الإسكندرية.

«نوح»: لم نشعر باقتراب الحرب قبل 6 أكتوبر

وأضاف «نوح» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»: «لم نكن نشعر بأي إحساس قبل 6 أكتوبر بإن العبور والحرب اقتربت، لأننا كنا دائماً نعبر ونرص ألغام، وتطلع مأموريات تصوير مواقع».

تدريبات على كل شيء ورياضة ولعب كرة القدم

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه في وقت الفراغ: «كنا نتدرب على كل شيء، كما كنا نلعب رياضة ونعمل دورات كرة قدم، ونلعب كرة طائرة وسباق جري، حتى لا تقل لياقتنا البدنية».