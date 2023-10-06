فوائد مذهلة لتناول الفاصوليا الخضراء.. تخفض الوزن وتحمي من كسور العظام

الفاصوليا الخضراء من أشهى الأطباق التي يشتهر بها المطبخ المصري، وتطهى بالصلصة أو يتم تناولها كسلطة، ولها مذاق يميزها عن غيرها من الخضروات، كما أنها من الأطباق الشهيرة بعدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في عيد الشكر بجانب شريحة لحم.

فوائد الفاصوليا الخضراء

فوائد مذهلة لا يعرفها الكثيرون عن الفاصوليا الخضراء، فهذا النوع الكلاسيكي من الخضروات له دور كبير في تعزيز صحة القلب، ويساعد على الهضم، إضافة إلى كونه يساعدج بصورة على خفض الوزن، بسبب زيادة الشعور بالشبع الذي يعقب تناوله، بحسب ما ذكر موقع «كليفلاند كلينك» الأمريكي.

تحتوي الفاصوليا الخضراء، التي يمكن أن تكون صفراء أو أرجوانية، على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف، وقد تبدو وكأنها خضروات عادية، لكن محتواها الغذائي استثنائي، وفقا لما ذكرته لارا ويتسون، أخصائية التغذية العلاجية، لافتة إلى أن كوب واحد من الفاصوليا الخضراء يحتوي على:

31 سعرا حراريا

0 جرام دهون

3.4 جرام من الألياف

36% فيتامين ك

18% فيتامين سي

9% حمض الفوليك (فيتامين ب9)

6% حديد

4% بوتاسيوم

الفوائد الصحية للفاصوليا الخضراء

فوائد مذهلة لا يعرفها الكثيرون عن الفاصوليا الخضراء، للهضم وصحة القلب والحماية من السمنة، وفيما يلي أبرز الفوائد التي يستفيد من جسم الإنسان بعد تناول الفاصوليا الخضراء.

مساعد للهضم

كمية كبيرة من الألياف تجل من الفاصوليا الخضراء قدرة على سهولة الهضم، حيث تساعد الألياف الموجودة بالفاصوليا الخضراء على تسهيل عملية الإخراج، وتحقق التوازن بين الميكروبات المعوية وهي الكائنات المجهرية التي تساعدك على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

خفض الوزن والشعور بالشبع

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف مثل البسكويت أو رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة المصنعة، يسبب ارتفاعًا يليه انخفاض في نسبة السكر في الدم، وعندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، فإن الجسم يميل إلى الشعور بالجوع مرة أخرى، غير أن تناول الخضروات مثل الفاصوليا الخضراء تجعل الجسم يشعر بالشبع لفترات طويلة دون الشعور بالجوع المستمر الذي تسببه الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر.

الخضروات الغنية بالألياف أبطأ في الهضم، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، وتحتوي الفاصوليا الخضراء على نفس الكمية تقريبًا من الألياف والسكر الطبيعي، مما يوفر توازنًا غذائيًا أفضل من معظم الأطعمة المصنعة، لذا فأن تناول تافتصزليا الخضراء لن ينتج عنه هذا الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم الذي يجعلك تشعر بالجوع والركود، وفقا لـ «ويتسن»، كما ذكر الموقع الأمريكي.

تعزيز صحة العظام بشكل أفضل

الفاصوليا الخضراء هي مصدر ممتاز لفيتامين K، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام، ويوفر الحل المثالي للحفاظ على العظام من هشاشة العظام والحفاظ عليها من الإصابة بالكسور.