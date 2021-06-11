أستاذ بـ«هارفارد»: 800 جنيه قد يكون سعر حقنة خفض الوزن بمصر

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، تختبر عقارا لعلاج السمنة، بعدما أقرت لقاحا عبارة عن حقن يحصل عليها المريض لمدة أسبوع، ويبلغ متوسط خسارة الوزن فيه 15%.

وأضاف «حمدي» خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض على شاشة «dmc»، أن هذا العقار جرى تجربته على مصابي مرض السكري، استطاع خفض التراكمي إلى أقل من 5.7% لـ50% من المرضى، كما خفض التراكمي إلى أقل من 7% بنسبة 80%.

وتابع، أن العقارين سيتم طرحهما في جميع أسواق العالم، لكن تسعير الأدوية سيتوقف على الدولة، متوقعًا أن يكون سعره في مصر 800 جنيه للحقنة الواحدة، وهو سعر قليل مقارنة بالجراحات، كما أن مضاعفاته أقل كثيرا.

ونوه الإعلامي أحمد فايق، أن هذه الحقنة لم تطرح في الأسواق الأمريكية حتى الآن، ورد «حمدي» أنه يتوقع طرحه في الأسواق الأمريكية خلال شهرين، وبنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا الدواء عبارة عن هرمون طبيعي يفرزه الجهاز الهضمي، حيث ينبه البنكرياس لإفراز الأنسولين ويقلل خروج السكر من الكبد ويصد الشهية، وكانت بداياته منذ عام 2005: «أي أننا نستخدم هذه المجموعة من الأدوية منذ 16 سنة، أما الأعراض الجانبية فهي الغثيان في بعض الأحيان، لكنها أعراض محدودة وبسيطة».

وأوضح أن العقار الذي تمت الموافقة عليه موجود بجرعة تستخدم منذ سنتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تُطرح في الأسواق المصرية هذا العام بنفس الجرعة، وتصل إلى 1 ملليجرام، لكن الجرعة التي جرى الموافقة عليها كبيرة وتبلغ 2.4 ملليجرام: «إذا حصل أحد على الجرعة مباشرة فإنه سيتعرض للغثيان، وبالتالي يجب الحصول عليها تدريجيا إلى الوصول إلى الجرعة النهائية، وهو ما تم تجربته في الأبحاث».