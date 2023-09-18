كل ما تريد معرفته عن هشاشة العظام.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

يعاني كثيرون من الهشاشة، والتي تعتبر واحدة من أصعب المشاكل الصحية التي تحدث نتيجة تآكل الكالسيوم داخل العظام، فتصبح هشة وضعيفة ويسهل كسرها، ولأن الاكتشاف المُبكر للمشاكل والأمراض الصحية يساعد على تحجيم أضرارها أو علاجها، فيمكن الإشارة إلى أهم الأعراض التي تظهر على المريض في بوادر إصابته بهشاشة العظام، إلى جانب توضيح أسباب الإصابة بها وطرق الوقاية.

الإصابة بهشاشة العظام

أوضح الدكتور كريم النحاس، مدرس واستشاري أمراض النساء بالمركز القومي للبحوث، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي للإصابة بهشاشة العظام هو نقص نسبة الكالسيوم الموجودة في الجسم، وهو العنصر المسئول عن صحة العظام، وبالتالي تصبح العظام هشة وضعيفة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بسبب سوء التغذية ونقص تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين «د».

وعادة لا تظهر أعراض هشاشة العظام غالبًا في المراحل المبكرة، ما يزيد من ضعفها وتطور الحالة، وهناك عدة أعراض تظهر على الشخص عند إصابته بهشاشة العظام، وهي:

أعراض هشاشة العظام

- آلام الظهر.

- قصر القامة بمرور الوقت.

- انحناء الوقفة.

- سهولة كسر العظم.

- انكماش فقرات العمود الفقرى.

خطورة هشاشة العظام تزداد عند السيدات

أكد الدكتور أسامة فرج، أستاذ العظام بجامعة عين شمس، أن خطورة مرض هشاشة العظام تزداد مع السيدات خاصة بعد الولادة، بسبب نسبة الكالسيوم الموجود في عظامهن، لافتًا إلى أن هناك سبب آخر يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالهشاشة، وهو أن دورة الكالسيوم في أجسامهن مربوطة بهرمون الاستروجين وهو هرمون الأنوثة، ومع بداية اضطراب الدورة قبل انقطاع الطمث بسنتين، تبدأ المشكلة لديهن تتفاقم.

أسباب الإصابة بهشاشة العظام

وعن أسباب الإصابة بهشاشة العظام، أوضح الدكتور أشرف عبد العزيز أستاذ مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر، إلى أن هناك عدة أسباب للإصابة بهشاشة العظام، أبرزها انقطاع الطمث لدى السيدات، والتقدم بالعمر بصفة عامة للإنسان، مضيفًا أنه إلى جانب هذه الأسباب الرئيسية، هناك العديد من العوامل المساعدة، مثل التدخين وتناول المياه الغازية والكحوليات وأدوية السكري والمناعة كالروماتيد وأدوية الكورتيزون، فضلًا عن أسباب أخرى مثل عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس وتناول الأدوية المنشطة للإنجاب وإنجاب التوائم.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن هشاشة العظام تظهر بين السيدات بعمر 50 عامًا، وفي الرجال بعد عمر 60، وأن الطفل الصغير يكون تكوين العظام لديه أسرع ليصل إلى المعدل الثابت بعمر 30 عاما، ثم يبدأ معدل الهدر بوتيرة سريعة.

طرق الوقاية من هشاشة العظام

وقدمت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة طرق ونصائح يمكن من خلالها الوقاية من هشاشة العظام، وهي:

1- الحفاظ على الوزن الصحي.

2- الحرص على تناول نظام غذائي ذى عناصر مفيدة لعظامك، مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين.

3- شرب كميات كافية من المياه.

4- التعرض الآمن للشمس سيساعدك في الحصول على فيتامين د.

5- الابتعاد عن التدخين.

6- القيام باختبارات هشاشة العظام، إذ كان سنك قد تجاوز 50 عاما، وفي الأغلب ستحتاج إلى دواء.

7- الالتزام بالتمارين الرياضية باستمرار.

8- تجنب العادات اليومية السلبية.