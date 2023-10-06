بالأسماء.. كلب مسعور يعقر 6 أشخاص في أسيوط

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، عقرهم كلب مسعور بقريتي دكران ودير الجنادلة التابعتين لمركزي الغنايم وأبوتيج في محافظة أسيوط، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بورود مصابين بعقر كلب

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من مأمور مركز شرطة الغنايم بورود، إخطارا من نقطة شرطة المستشفي بوصول 6 أشخاص مصابين بجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

وبالانتقال تبين إصابة كل من أسامة أبوالمعالي سيد 10 أعوام، وهاشم صابر رمضان 4 أعوام، وحمزة عادل فوزي 5 أعوام، وحسن محمد عثمان 9 أعوام، وأحمد الزعيم أحمد عبدالعليم 6 أعوام، وعلي عبداللطيف علي الديك 65 عاما، ومقيمين جميعًا بقرية دكران بمركز أبوتيج ودير الجنادلة بمركز الغنايم وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وبسؤالهم أكدوا أنهم عقرهم كلب مسعور أثناء تواجدهم بالأراضي الزراعية بالمنطقة الحدودية بين مركزي الغنايم وأبوتيج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة التي بأشرت التحقيقات.