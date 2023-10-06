شهادات الإسرائيلين عن حرب أكتوبر: عشنا الجحيم.. والمصريون كانوا تسونامي

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلم «أكتوبر 73.. نصر وطن»، وهو من الأرشيف المصري عن جبهة القتال في حرب أكتوبر المجيدة.

شهادة شارون عن حرب أكتوبر

وتضمن الفيديو، عددًا من الشهادات لضباط وقيادات إسرائيلية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقال الجنرال إرائيل شارون، قائد الفرقة 142 الإسرائيلية وقت الحرب، إنه كانت هناك فوضى تامة في الجيش الإسرائيلي بعد بدء الحرب، وأنهم هربوا في اتجاه الصحراء، وقال له أحد الضباط الأصاغر: «هذا أمر لا يصدق يا سيدي.. لا نستطيع إيقافهم».

وقال شارون، إن 300 فرد في فرقته قد قتلوا، وأكثر من ألف فرد قد أصيبوا، مردفًا: «كلنا من الجنود إلى قائد الفرقة، أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا».

وقال الكولونيل عامون رايشيف، من قوة اللواء المدرع 14 في الجيش الإسرائيلي وقت الحرب، إنه رأى الدبابات المصرية تتجه أمامه مثل «التسونامي»، وأن ما شاهده أمامه كان أشبه بـ«جحيم حقيقي»، وأنه فقد فقدت 121 جنديًا والكثير من القادة في هذه الليلة الرهيبة.

أسر عساف ياجوري

وقال ضابط إسرائيلي أخر، إن لواء الدبابات الذي كان يقوده عساف ياجور، لم يتبق منه سوى 4 دبابات فقط، وأنّ معظم الجنود والقادة كانوا أصيبوا أو قتلوا.

وقال آخر، إن الجيش الإسرائيلي انهار بصورة كاملة عقب الهجوم عليهم، وفشل «الهجوم المضاد»، حتى أنهم كانوا يتصورون أنّ المصريين سيهربون فور رؤية الدبابات الإسرائيلية، لكنهم كانوا يدمرونها.