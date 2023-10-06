عضو بـ«الشيوخ»: البرلمان الأوروبي اعتاد على مثل هذه الأكاذيب ضد مصر

استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، والانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدا أنه يعد تدخلا سافرا في شئون الدولة وتصرف غير سليم ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.

بيان البرلمان الأوروبي

وأضاف الرشيدي ، في بيان له اليوم الجمعة ، أنّ مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأنّ ما فعله البرلمان الأوروبي من تدخل في شؤون الدول، ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب، مشيرًا إلى أنّ بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات، وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة ومبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية من أولى الدول التي تمتلك استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة، وكان آخرها دستور 2014، فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحًا أن البرلمان الأوروبي، اعتاد على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة المصرية.

وأشار الرشيدي إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية، حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهو الانتخابات الرئاسية، التي تشهد حالة من الزخم السياسي وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي وبالتالي لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية، مضيفًا أن بيان البرلمان الأوروبي هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.

تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

ولفت الرشيدي إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد، نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفر لها الاستقلال المادي والمعنوي، حيث تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، وتضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.