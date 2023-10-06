عضو «حقوق إنسان النواب»: بيان البرلمان الأوروبي يتعارض مع المواثيق الدولية

أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التي ترفض التدخل بأي شكل من الأشكال في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت النائبة أمل سلامة في بيان، رفضها تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، إذ تديرها لجنة قضائية مستقلة.

وأكدت أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه في الانتخابات الرئاسية.

بيان البرلمان الأوروبي

وأوضحت أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ في إصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.

وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى به ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسي بدور كبير في فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.