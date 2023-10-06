توافد المواطنين على الشهر العقاري في بورسعيد لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة

شهد مكاتب الشهر العقاري في محافظة بورسعيد توافد المواطنون لتحرير توكيلات انتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، رغم الإجازة الرسمية، حيث شهد مكتب الشهر العقاري بمبنى محافظة بورسعيد إقبالا من الأهالي حاملين رفع الأعلام.

وفاء توزع الأعلام

ووزعت وفاء حريز، مدير مجمع تعليمي، الأعلام المصرية على المترددين على الشهر العقاري، مؤكدة أنها مظاهرة حب وتأييد كامل للرئيس السيسي بالتزامن مع الاحتفال ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة مضيفة: «شعبك وراك يا ريس» ونحبك ونحتاج منك كل الدعم والخير لمصر على إيدك وكلنا ثقة أن الله سيقدرك على هذه المسؤولية التي تحملتها في الفترة الماضية وفي المقبلة.

السيسي يؤمن استقرار أبنائنا

وأوضحت وفاء حريز، أن الشعب يحلم بالاستقرار في الفترة المقبلة وهو ما يقوم به الرئيس السيسي ونلمسه بأنه يحافظ على مقدرات الوطن ومستقبل الأطفال كدعائم المستقبل وهم القوة الكامنة في الشعب المصري لإيمانهم بوطنهم وحبهم لمصر العظيمة وجيشهم الخالد

رسالة تأييد من بورسعيد للسيسي

وقال أسامة عويس أمين تنظيم حزب حماة الوطن ببورسعيد، إنه بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر نرسل من بورسعيد الباسلة تحية عطرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه كما انتصرت مصر في أكتوبر سننتصر بك في تنمية الإنجازات التي بدأتها.

وأوضح أن الشعب يعي أن غلاء الأسعار أزمة عالمية وليست حكرا على مصر، ويكفي أننا في مصر نشعر بالأمان والاستقرار، وكل يوم تجد مشروعات قومية جديدة ونحصد ناتجها بخلاف شعوب أخرى ليس بها استقرار أو أمن أو أمان.

كما وقفت هيام محمود أمام مكتب الشهر العقاري بمنطقة الاستثمار، وترفع توكيل تأييد للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيسي هو صاحب الإنجازات التي شهدتها مصر ومعه نستكمل مسيرة التنمية ولن انتخب غيره، كما أن الشعب المصري واعٍ ومسؤول.