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«أول محافظة رقمية».. DMC ترصد آراء أهالي بورسعيد في التطوير

كتب:

شريف سليمان
07:25 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
أهالي بورسعيد

أهالي بورسعيد

عرض برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة dmc، تقريرا تلفزيونيا عن آراء أهالي محافظة بورسعيد في منظومة التطوير.

أول محافظة رقمية

قال مواطن، إن التطور الذي شهدته المحافظة خلال السنوات العشرة الماضية رائع جدا، حيث تم إنشاء طرق كثيرة، كما أن بورسعيد أول محافظة رقمية، كما أن الطرق أصبحت أفضل.

وقال مواطن آخر: «التطوير ممتاز جدا في كل المجالات، ولنا الفخر أن تكون بلدنا رقم واحد في سياحة اليوم الواحد.. بورسعيد تطورت على نحو رهيب في السنوات السبعة الماضية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

التطوير طال كل شيء في بورسعيد

قالت مواطنة أخرى، إن كل شيء في بورسعيد تطور وأصبح أفضل مثل الشوارع: «بنمشي في أي حتة فرحين بما يحدث، والتغيير ممتاز، حاجة كويسة وتشرفنا ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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