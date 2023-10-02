أهالي بورسعيد يحتفلون بترشح الرئيس السيسي في الانتخابات.. هتافات وألعاب نارية

احتفل أهالي بورسعيد بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط ترديد هتافات «كلنا نازلين ومعاك يا ريس»، وأطلق المواطنون الألعاب النارية في حديقة المنتزه بحي المناخ، خلال الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر وقرار الرئيس.

احتفال الأهالي بترشح الرئيس السيسي

كما تفاعل أهالي بورسعيد مع فرقة «صحبة سمسمية» التي تحيي الاحتفال ضمن فقرات فنية متعددة، منها حفل غنائي يحييه المطرب مسلم.

ورفع الأهالي صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، مؤكدين أنهم جنبا إلى جنب مع الرئيس السيسي رئيس كل المصريين.

توافد الأهالي على حديقة المنتزه

كان أهالي بورسعيد قد توافدوا في مسيرات حاشدة من مختلف الشوارع على حديقة المنتزه بحي العرب، لتأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، والاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.

وانتظر المواطنون إعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات المقبلة، بفارغ الصبر، بحسب تأكيدهم، قبل خطاب الرئيس السيسي، مرددين «بنحبك يا ريس قولها يا ريس واحنا معاك»

كان الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، نظموا مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، انطلقت من شارع طرح البحر حتى حديقة المنتزه لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية وسيرا على الأقدام من أمام مسجد السلام بنطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزه.