تعرف على بطلة صورة عمرو دياب الجديدة بعد انتشارها عبر مواقع التواصل

انتشرت صورة فتاة مع عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، والتي انهالت عليها التعليقات للاستفسار عن طبيعة العلاقة بين السيدة والفنان عمرو دياب.

من هي بطلة صورة عمرو دياب؟

علمت «الوطن» أن الصورة للسيدة بشرى زوجة الجيتاريست شريف فهمي والذي يشارك عمرو دياب في أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأن بشرى أحبت التقاط صور تذكارية مع عمرو دياب أثناء العمل على الأغنية.

تفاصيل حفل عمرو دياب في الأردن

عمرو دياب كان أحيا حفلا أسطوريا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن وعلى مدار ساعتين قدم مجموعة من أشهر أغنياته مثل: ده لو اتساب، أنت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.

على جانب آخر، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في قطر يوم 6 أكتوبر المقبل، ضمن فاعليات بطولة قطر الكبرى فورمولا 1 لسباق السيارات وهو حدث لم يشدُ به عمرو دياب منذ فترة طويلة.