إجراء 40 عملية جراحية مجانية بمستشفى إيتاي البارود المركزي في البحيرة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي بالبحيرة 40 عملية جراحية متنوعة، شملت «3 شرخ، 2 دوالي خصية، 2 كيس دهني، ٤ فتق ،1 قيلة مائية، 2 بواسير، 2 ناسور، 4 مرارة، 2 طهارة، دوالي ساق، 7قيصري، 3 زايدة، 2 خراج، 2 أنبوبة صدرية، تنظيف 2 قدم سكرية، تفريغ سدة برازية»

جاءت العمليات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

عمليات جراحية مجانية في البحيرة

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك في هذه العمليات، موجهاً شكره وتقديره لمدير المستشفى وللفريق الطبي المشارك، وفريق التمريض والفنيين وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم وعملهم على تذليل كافة العقبات للمرضى ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

هدف المنظومة الصحية في البحيرة

وأكد وكيل صحة البحيرة أنّ جميع من يعمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة هدفهم الارتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء لخدمة طبية ذات جودة تليق بأهالي البحيرة وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وتقوم بعملها على خير وجه، وأنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المرضى.

وأكد «جميعة»، أن العمليات يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة.