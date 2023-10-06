محافظ مطروح يتفقد أعمال رفع تراكمات مياه السيول من الكيلو 4 والمقابر

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، أعمال رفع تراكمات المياه الناتجة عن السيول منذ يومين من الكيلو 4 والمقابر، بالتعاون بين سيارات ومعدات وأفراد مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحماية المدنية وبدعم عدد من السيارات والمعدات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البحيرة والإسكندرية والجيزة، بالإضافة إلى جهود الأهالي ودعم بمعدات خاصة لسرعة رفع تراكمات المياه وتسهيل الحركة للمواطنين.

توجيهات بسحب المياه أمام منازل المواطنين

وحرص محافظ مطروح على الاستمتاع لمطالب الأهالي بعد سيول مطروح، وتفقد عدد من الشوارع الجانبية موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة مرسى مطروح بالدفع بسيارات سحب المياه إلى أي شكوى للمواطنين بسحب تراكمات المياه أمام منازلهم وتيسير الطرق، كما وجه مدير عام الطرق دراسة تمهيد الشوارع الجانبية بأول الكيلو الـ4 المواجه للسجل المدني ووضع طبقة سن لحين إدراجها بخطة الرصف.

تغطية بلاعات الصرف الصحي المكشوفة

ونبه محافظ مطروح ببيان على سرعة تغطية عدد من بلاعات الصرف الصحي المكشوفة بشارع الإذاعة شرق مدينة مرسى مطروح، مع مطالبة الأهالي بالمشاركة في جهود حمايتها ضد السرقة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين والممتلكات، ووجه على تكثيف جهود النظافة ومنع تراكمها، وسرعة إعادة الشيء لأصله بشارع التجاري وشارع الإذاعة.

متابعة مقابر التجاري

كما تفقد محافظ مطروح مقابر شارع التجاري التي تأثرت بسقوط أمطار مطروح، موجهاً لمجلس المدينة بالتعاون ومديرية التضامن والمشاركة المجتمعية في جهود سرعة عمل حواجز خرسانية؛ لمنع تراكمات المياه في أرض المقابر المنخفضة والحفاظ على حرمة الموتى وسحب المياه منها.

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