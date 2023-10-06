هل تستمر سيول مطروح وتساقط الأمطار؟.. اعرف موعد انتهاء الطقس السيئ

ما زالت محافظة مرسي مطروح، تعاني من تبعات السيول التي تعرضت لها فجر أمس الخميس، إذ امتلأت الشوارع بتجمعات المياه، وتوافدت سيارات «الكسح» لمحاولة سحب المياه، وعودة الحركة لطبيعتها بالشوارع.

محاولة السيطرة على سيول مطروح

واستمرت الأمطار الرعدية والمتوسطة على محافظة مرسى مطروح حتى مساء أمس، مما أدى لتوافد معدات وسيارات من المحافظات المجاورة، للسيطرة على سيول مطروح، فضلاً عن الدفع بمساعدات دعم ومواد غذائية لمتضرري السيول وتوزيع كراتين مواد غذائية دعمًا للأسر المتضررة.

هل تستمر سيول مطروح؟

وعقب موجه الطقس السيئ، يتساءل الكثيرون هل تستمر سيول مطروح وتساقط الأمطار الرعدية والمتوسطة؟، وبدورها أجابت هيئة الأرصاد الجوية، متوقعة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يستمر تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة وتكون بنسبة حدوث من 20 إلى 30 % وتستمر حتى الأحد المقبل.

موعد انتهاء الطقس السيئ

ومن المتوقع أن يسود غدا، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية التي تقع ضمنها محافظة مرسى مطروح، بينما يكون الطقس لطيفًا ليلاً.

درجات الحرارة السبت 7 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.