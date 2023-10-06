«مياه الشرب والصرف الصحي»: 5 محافظات ارسلت معدات إلى مطروح للتعامل مع مياه الأمطار

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، إنّ سقوط الأمطار بدأ في المنطقة الغربية وكانت أمطارا خفيفة، بينما شهدت المنطقة الجنوبية أمطارا كثيفة ومركزة، وتجمعت في الوديان، وأدت إلى سيول انسابت على مدينة مطروح.

«مياه الشرب والصرف الصحي» توضح مسار سيول مطروح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية لمياء حمدين: «بدأ نزول السيول على مدينة مطروح بعد انهيار أحد سدود الإعاقة، وهناك سدود في الصحراء والوديان بغرض تهدئة سرعة المياه أو تجميعها لمساعدتها على التسريب في باطن الأرض».

رئيس «مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح»: الأمطار لم تحدث خسائر

تابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح، أنّ أحد السدود انهار على منطقة القصر والخروبة، وتسبب في اندفاع كمية مياه كبيرة جدا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات، ووجه المحافظ بتحويل المياه إلى مسار بعيد عن التجمعات السكنية، ولم تحدث خسائر كثيرة، لكن بعض الطرق شهدت كميات مياه كبيرة، ومنذ 3 ساعات انتهت تجمعات المياه في الكيلو 104، وتم فتح الطريق الرئيسي لمدخل مدينة مطروح.

محافظات مختلفة ترسل معدات دعم إلى مطروح

واصل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمر بدعم مطروح بمعدات من جميع المحافظات والشركات الأخرى، ووصل المحافظة 34 معدة ما بين سيارة شفط وبدالة سحب مياه من الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية والغربية، وتمت إزالة تجمعات المياه في المناطق الرئيسية بمطروح، وكل المعدات سيتم توزيعها على المناطق الفرعية لمتابعة شكاوى المواطنين، ولا توجد خسائر في الأرواح».