هيئة الأرصاد الجوية تكشف حقيقة سيول مرسى مطروح: أمطار خفيفة

سيول مرسى مطروح واحدة من الظواهر الجوية التي كثر الحديث عنها الأيام الماضية بعد سقوط أمطار شديدة على المدينة التي تقع ضمن مناطق السواحل الشمالية الغربية وهو ما نفته الأرصاد الجوية كليا، مؤكدة أن المدينة ستشهد اليوم استمرار سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة.

سيول مرسى مطروح

ووفق بيان الأرصاد فإن درجات الحرارة في مرسي مطروح ستشهد 28 درجة، فيما تسجل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية، جنوب سيناء 35 درجة مئوية، شمال الصعيد 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

ويسود طقس اليوم أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية من بينها مرسي مطروح، وفي شمال الصعيد أجواء معتدلة علي السواحل الشمالية الغربية حارة علي جنوب سيناء وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد خلال ساعات الليل اليوم الجمعة طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

أكتوبر 32 23

بنهـا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 29 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 22

السويس 33 22

العريش 30 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 23

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 23

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 39 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 25

الوادي الجديد 37 23

أبوسمبل 40 25