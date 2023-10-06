«رؤيا للدمج» يشارك بعرض «الخيميائي» في مهرجان آفاق المسرح العربي

شارك فريق رؤيا للدمج المسرحي، في عرض مسرحية الخيميائي، للعام الثاني علي التوالي، من إعداد وإخراج الفنان أيمن الشريف، ضمن أعمال أفاق المسرح العربي للمرة الثانية.

17 من ذوي الهمم يشاركون في فريق الدمج المسرحي

قالت أميمة عبد الغني، مدير مركز رؤيا لرعاية ذوي الهمم في محافظة السويس، لـ«الوطن»، أن 17 من ذوي الهمم بالمركز من المشاركين في فريق الدمج المسرحي، جرى اختيارهم للعمل في العرض المسرحي الخيميائي ضمن أعمال أفاق المسرح العربي.

حضور عدد من الفنانين لمشاهدة عرض الخيميائي

وتابعت أميمة عبد الغني مدير مركز رؤيا لرعاية ذوي الهمم، أن فريق رؤيا للدمج المسرحي شارك في مهرجان آفاق مسرحية، للمرة الثانية، وذلك بالعرض المسرحي الخيميائي تأليف باولو كويلو، من إعداد وإخراج أيمن الشريف.

وأشارت «عبد الغني»، أن العرض المسرحي حضره لفيفًا من فناني والمسرح في السويس والقاهرة وحضر العرض المخرج المسرحي طارق الدويري، وأشاد الجميع الحضور بأداء فريق رؤيا المسرحي والمكون من 17 موهبة قدمت المسرحية بمستوى أذهل الجميع.