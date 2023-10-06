فتح باب التقديم للطلاب الوافدين بجامعة السويس الأحد.. تعرف على الشروط

أعلنت جامعة السويس عن فتح باب التقديم للطلبة الوافدين من خارج مصر لاستكمال الدراسة أو الالتحاق بكليات الجامعة، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل 8 أكتوبر الجاري.

موعد تقديم الطلاب الوافدين بجامعة السويس

تضمن إعلان جامعة السويس، قبول الدارسين بالجامعة من خارج مصر لاستكمال الدراسة، من خلال التقدم بالأوراق واستكمال إجراءات القيد، بداية من الأحد المقبل.

خطوات تقديم أوراق الطلاب الوافدين بجامعة السويس

وأوضحت جامعة السويس، أن خطوات تقديم الأوراق للطلاب الوافدين بجامعة السويس، تتم وفقًا للخطوات التالية:

- يقدم الطالب أشعة على الصدر مع التقرير الطبي والتوجه بشخصه إلى إدارة الجامعة.

- يقوم الطالب بطباعة الإفادة الرقمية وصورة من جواز السفر.

- سداد المصروفات في البنك الأهلي المصري.

- التوجه إلى الكلية لاستخراج إيصالات الدفع الخاصة بالكشف الطبي ومصروفات الكلية.

- التوجه إلى الإدارة الطبية بالجامعة لعمل الكشف الطبي، وعقب ذلك التوجه إلى الكلية المرشح إليها الطالب.