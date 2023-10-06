داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: رمي الناس بما ليس فيهم جرم عظيم

قال الدكتور حافظ أنور باشا، الداعية الإسلامي، إنَّ القرآن الكريم نهى عن البهتان، وتعريفه ارتكاب الإثم وإلصاقه بغيرك، أي اقتراف جرم وتنسبه إلى غيرك، وهو جرم عظيم وإثم كبير، مستشهداً بآيات الذكر الحكيم: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً».

«باشا»: عدة صور للبهتان

وأضاف «باشا» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة، أنَّ البهتان هو رمي الناس بما ليس فيهم في غيبتهم، بالباطل، والبهتان وفقاً للقرآن الكريم له صور عدة، أبرزها رمي الناس بالأقوال الباطلة المزيفة، ومن يفعل ذلك فقد حمل نفسه وكلفها حملاً ثقيلاً، وتمثيل البهتان بالحمل الثقيل على صاحبه لأنه يكلفها ما لا يطيق.

تجنب فعل ذلك الإثم

وتابع الداعية الإسلامي، أنَّه على المسلم التعرف على أشكال البهتان ليتجنب فعل ذلك الإثم، والبهتان رغم أنه نوع من الكذب، إلا أنَّ القرآن الكريم حذرنا منه على وجّه الخصوص وعرفه لنا لخطورته، وسمى كذلك لأنه يوقع السامع في حيرة من حيث ادعاء باطل على شخص بريء.