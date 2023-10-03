واعظة بـ«الأوقاف»: يجوز الكذب في 3 حالات.. منها الصلح بين الناس

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بالأوقاف، إن الكذب حرام شرعًا، وكبيرة من الكبائر إلا في ثلاثة مواضع، مثلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرّجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس».

حالات الكذب الثلاث

وأضافت الواعظة بالأوقاف خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن المراد بالحديث بين الزوجين، هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة، والإصلاح بين اثنين حينما يتخاصمان، فيقول الخير حتى يتحدثان مرة أخرى، وفي حالة الحروب فيمكن الكذب حتى تنتهي حرب أو حتى لا تبدأ مرة أخرى.

وتابعت: أن الكذب متفق على حرمته، ولو على سبيل المزاح، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، فالكذب ما تعمد به تزييف الواقع، والإخبار بما يخالفه، وهناك كذب لغة، ولا يأثم عليه العبد بأن يتكلم بكلام يخالف الواقع لكن دون تعمد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كذب سعد» عندما أخطأ وظن أن فتح مكة سيكون بإراقة الدماء.