«الشباب المصري» يثمن إشادة الرئيس السيسي بدور المجتمع المدني في الإصلاح

أشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحديث رئيس الجمهورية الأخير خلال اليوم الختامي لمؤتمر «حكاية وطن» حول دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، حيث أكد على قوة ودور المجتمع المدني المصري في التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد.

إشادة الرئيس بدور المجتمع المدني المصري

وأكد رئيس مجلس الشباب المصري، أن تصريح رئيس الجمهورية يؤكد دور منظمات المجتمع المدني، خاصة التنظيمات الشبابية، في تعزيز الديمقراطية وتمكين الفئات المختلفة من المشاركة في الشأن العام.

وقال، إن المجتمع المدني المصري يعتبر عمودًا رئيسيًا وحجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وقد ثبتت قوته وقدرته في مواجهة التحديات المتعددة.

تعزيز المشاركة المجتمعية

وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري: «نشهد اليوم تحولًا حقيقيًا في دور منظمات المجتمع المدني، حيث تسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار و فتح جسور من التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود».

وأوضح، أن التعاطي بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي أحد الأدوات الأساسية للتطوير والتنمية، مشيرا إلى أن الشباب لديهم الرغبة والقدرة على تحقيق التغيير وأنهم يمثلون المستقبل الواعد الذي سيضمن استمرارية نمو الوطن.