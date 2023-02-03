الكاتب الصحفي محمود بسيوني: المجتمع المصري مستهدف بالشائعات الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، ونائب رئيس قناة «dmc»، إن المجتمع المصري مستهدف بالشائعات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ قليل، بمشاركة كل من الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا» ونائب رئيس قناة «dmc»، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن».

وأضاف «بسيوني»، أن هناك استخداما غير سوي للمنصات الرقمية عبر نشر شائعات وموضوعات غير حقيقية وغير سليمة، عبر دفع المجتمع المصري للذهاب لمنطقة قد لا نحتاجها، والقضاء على الملامح الثقافية المصرية، في مواجهة حقيقة أن المجتمع المصري قابل للتنوع، ويمتلك مثل أخلاقية، وشعب لديه حضارة حقيقية، إذ يسعى البعض لدفعنا بعيدًا عن تلك المثل والقيم والمبادئ.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أفكارا لا علاقة لها بالمجتمع المصري، وهناك سطحية في الأفكار والموضوعات، وهناك هدف أن يتم تصديق كل شيء يتم تناوله أي فرد في أي وقت، ومن ثم تجد مصر مستهدفة بكم شائعات كبير يوميًا.

وأشار إلى أنه استوقفه تويتة عن قناة السويس، بها ورقة يستطيع أي فرد أن يكتشف أنها «فوتوشوب»، وأنها مزورة من الوهلة الأولى، وتجد هناك أفراد يروجوها على أنها حقيقة، ثم يفاجأون بأن هذا الأمر كاذب تمامًا، معتبرًا مثل تلك التصرفات بأنها تستهدف «إسقاط الدولة».

واعتبر أن مصر بنيت خلال الـ 8 سنوات الماضية «تحت قصف الشائعات»، وأن البعض يريد أن تذهب الأمور لحالة من الفوضى.