اليوم بدء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بقسم الإعلام بـ«أداب بنها»

تنطلق صباح اليوم أعمال المقابلة الشخصية للطلاب الجدد للالتحاق بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، حيث استعدت الكلية لاستقبال الطلاب لأداء المقابلة الشخصية التي تعد شرطا أساسيا في قبول طلاب القسم الجدد بدفعة العام الدراسي 2023-2024.

مواعيد مقابلات الالتحاق للطلاب الجدد بإعلام بنها

وأوضح الدكتور عربي الطوخي، وكيل كلية الآداب جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع والبيئة لـ«الوطن»، إن المقابلات الشخصية من شروط القبول بقسم الإعلام ولهذا يجب على الطلاب الراغبين بالالتحاق بالقسم إجراء المقابلة، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية التي تنطلق اليوم السبت 7 أكتوبر وتستمر على مدار الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء ثم الأسبوع الذي يليه أيام السبت والاثنين والأربعاء وهكذا حتى استكمال عدد الطلاب المسموح بقبولهم في القسم لهذا العام على أن تبدأ المقابلات مع الطلاب الساعة 9 صباحا، وذلك بمقر قسم الإعلام بالدور الثاني بكلية الآداب بمجمع الكليات بشارع فريد ندا بمدينة بنها.

ضوابط المقابلات للالتحاق بقسم الإعلام بكلية آداب بنها

وأوضح وكيل كلية آداب بنها، أن ضوابط المقابلات للالتحاق بقسم الإعلام كالتالي:

- لا يسمح بدخول الطالب للمقابلة الشخصية للقبول بالقسم بدون استمارة المقابلة والتي يتم استلامها من شؤون الطلاب من يوم الاحد الى الخميس مما يتطلب من الطالب الذي لم يستلم الاستمارة عدم الحضور للجنة لحين استلامها.

- دفع رسوم المقابلة يوم الأحد أو الاثنين وحضور المقابلة في يوم آخر.

- يمنع على الطلاب التجمع في الطرقات او امام المدرجات والممرات وغير ذلك، ولكن التجمع يكون بأحد المدرجات الخاصة بالقسم بالتنسيق مع أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.

- لا يوجد نمط خاص للملابس بالمقابلة كما ولكن يفضل الالتزام بملبس بسيط بدون تكلف يليق بالطالب الجامعي واللجنة موضع الاختبار.

يذكر أن القبول في قسم الإعلام في كلية الآداب يشترط ألا تقل درجة اللغات الـ3 عن 80% بمجموع 136 درجة ضمن مجموع درجات الثانوية العامة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلي، ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية.