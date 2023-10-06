أمين شباب «حماة الوطن»: ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن مصر مرفوضة

استنكر المهندس كريم إمام، أمين شباب حزب حماة الوطن، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مشيرا إلى أن ادعاءات بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر مرفوضة، وتتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على احترام الدول وعدم التدخل في شؤون الغير.

أمين شباب حزب حماة الوطن، قال بحسب بيان أعلنه الحزب، أن قوة مصر في المنطقة العربية والأفريقية وما تحققه من إنجازات متتالية، وما تنعم به من استقرار على كافة المناحي، بات يزعج الغرب وأعوانه فيحاولون بشتى الطرق زعزعة الاستقرار.

أمين شباب حزب حماة الوطن: مصر لن تقبل أي تدخل في سياساتها

ومصر دولة ذات سيادة، لم ولن تقبل أي تدخل في سياساتها وشأنها الداخلي، رغم محاولات البرلمان الأوروبي كعادته تشويهها بادعاءات وأكاذيب باطلة، ومحاولة لعرقلة أية جهود تمضي في مصر، بحسب حديث المهندس كريم إمام.

مصر تسير في طريقها نحو الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن مصر تسير في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، والانتخابات الرئاسية المقبلة، وأبرز مثال على ذلك، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر: «مصر قادرة على صد أي حملات تشكيك على الدولة المصرية، والشعب المصري لديه من الوعي ما يكفي لمواجهة تلك الحملات وردعها والحفاظ على مؤسسات الدولة والوقوف إلى جانب القيادة السياسية والالتفاف حولها، للمحافظة على الأمن والاستقرار».