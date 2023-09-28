حزب حماة الوطن بشمال سيناء يرفع شعار «وكلتك كمل مسيرتك» لدعم الرئيس

حمل أعضاء وكوادر حزب «حماة الوطن» بشمال سيناء لافتة وضعت على عدد من السيارات، مكتوب عليها «وكلتك كمل مسيرتك»، وإلى جانبها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت شيماء مشالي أمين العلاقات العامة بالحزب، إنهم أعلنوا بشكل رسمي، خلال مؤتمر -قبل بداية جمع التوكيلات- تأييدهم المطلق لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جمع التوكيلات من قرى بئر العبد

وأضافت «مشالي»، أن فريق وأعضاء حزب حماة الوطن واصل جمع التوكيلات من أهالي رمانة و6 أكتوبر والقرى والتجمعات الأخرى، إضافة إلى الجهود التي يبذلها أعضاء وكوادر الحزب في مدينة بئر العبد لتنظيم الحشود الراغبة في عمل توكيلات رئاسية.

من جهتها، أعلنت حسناء الشريف أمينة المرأة بشمال سيناء، أن الفريق النسائي في الحزب بجميع الدوائر تمكن من جمع عددًا كبير من التوكيلات، وأن أمانة المرأة مستمرة في بذل الجهود حتى النهاية بجميع المراكز، تأييدًا للرئيس السيسي تنفيذًا لتعليمات الأمين العام للحزب، وأمين التنظيم واللجنة المركزية المنظمة.

وقال خضر أبو الفتوح أحد كوادر الحزب، أنه ينسق مع أعضاء الحزب للعمل على مساعد الأهالي من جميع الدوائر في عمل التوكيلات، وأظهار سيناء بشكل مختلف، بعد هدوء الأوضاع وانتهاء الإرهاب والتوتر.