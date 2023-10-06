«كن مع الوطن» تبدأ زيارات ميدانية بأوروبا لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات

انطلقت حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» في العديد من الدول الأوروبية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، التي تقام في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري، وأجرت العديد من اللقاءات، واليوم كانت أولى زياراتها لمدينة كلاجنفورد عاصمة مقاطعة كيرنتن بالنمسا.

الهدف من زيارة مدينة كلاجنفورد كان تكوين حملة بمقاطعة كيرنتن، وذلك بعد التواصل مع أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالمقاطعة، وتولى مهام الحملة يحيى عبدالعال ويوسف فاضل، ولهما تاريخ طويل في الحملات الانتخابية خارج مصر، وهم من المؤيدين للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بحسب حديث بهجت العبيدي، مواطن مصري مقيم في النمسا، أحد مؤسسي الحملة، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج.

كلاجنفورد.. أول مدينة للحملة

واختار أعضاء الحملة مدينة كلاجنفورد عاصمة مقاطعة كينترن أول مدينة لزيارتها من أجل الترويج للحملة، وللتنسيق ووضع خطة العمل وحث المصريين المقيمين في المدينة لتوثيق طلبات ترشح للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

المرحلة القادمة.. ندوات ووقفات تأييد للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، اجتمع أيضًا مع الزملاء في حملة كلاجنفورد، لتنسيق العمل في المرحلة القادمة، والتي بدأت منذ اللحظة الأولى بالتواصل مع أبناء الجالية لعمل توكيلات لمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وأكد «العبيدي» لـ«الوطن» أن المرحلة القادمة ستشهد إقامة ندوات ووقفات تأييد للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وذلك لإيصال رسالة هامة للشعب النمساوي والأوروبي وكذلك للمسؤولين النمساويين والأوربيين تعكس مدى إيمان أبناء الجالية المصرية في «كلاجنفورد» بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.