المرأة تحصد المراكز الـ5 الأولى بالمشروعات الخضراء الذكية في كفر الشيخ

صرحت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بفوز المرأة بمحافظة كفر الشيخ بـ5 مراكز أولى بالفئات المختلفة، من 6 فئات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث فازت بالمركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة، والمركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، والمركز الأول المقدمة من الشركات الناشئة، والمركز الأول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة.

المشروعات التنموية

كما أكدت الدكتورة أماني شاكر، عبر بيان اليوم، عن فوز المرأة بالمركز الأول بفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة بمشروع الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكتروني في تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030، دكتورة مروة خنافير، وفاز مشروع طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام، دكتورة غادة همسة والفريق المشارك، وتكون المرأة بكفر الشيخ قد حصدت 8 مراكز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ من جملة 18 مركزاً على مستوى المحافظة.

توجيهات رئاسية

وأشارت الدكتورة «شاكر» إلى أن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الفكرة من المبادرة تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، حيث أنه سيتم اختيار 6 من 18 مشروعاً عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر، بحضور الرئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في «COP 28»، التي تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.