كفر الشيخ تُشارك في مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية

يُشارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر لعرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات «الغربية، المنوفية، وكفر الشيخ»، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

واستقبل اللواء الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

عرض فيديو لفكرة المسابقة

ويتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاث عن دورها في حماية البيئة، وعرض فيديو لفكرة المسابقة، إضافة إلى كلمات لمحافظي كفر الشيخ والغربية والمنوفية، إلى جانب عرض يقدمه المسئولون عن المبادرة في المحافظات الثلاث وتكريم أصحاب 18 مشروعاً، بينهم 6 مشروعات بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الخضراء الذكية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قامت اللجنة التنفيذية المشكلة لمراجعة المشروعات المقدمة واختيار 6 مشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية والمشاركة في مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

طبيعة المشروعات المقدمة في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات تنوعت بين تدوير المخلفات، والحصول على طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتيريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.