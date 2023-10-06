«بريد كفر الشيخ» يفوز ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية للعام الثالث على التوالي

حقق فريق بريد كفر الشيخ، فوزًا غاليًا، خلال بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية للبريد للكرة الخماسية لسن 40 عامًا، في المباراة التي أقيمت بين فريق كرة القدم لبريد كفر الشيخ، وبريد الإسماعيلية، وحقق «بريد كفر الشيخ» الفوز بالضربات الترجيحية بنتيجة 1/3، عقب التعادل في زمن المباراة الأصلي والوقت الإضافي بنتيجة 1/1.

الفوز الثالث على التوالي ببطولة الجمهورية

يعد التتويج الأخير لـ«بريد كفر الشيخ» لكرة القدم الخماسية هو الثالث على التوالي، وجاء وسط فرحة كبيرة من أبناء محافظة كفر الشيخ، بهذا الفوز الغالي، الذي أسعد جماهير وعشاق الكرة الخماسية، وكذلك موظفي البريد المصري من العاملين بالمحافظة.

أسماء لاعبي فريق بريد كفر الشيخ

ضم فريق بريد كفر الشيخ، للكرة الخماسية، كلا من ريحان حسن، وياسر طلبة، وإكرامي يونس، وماهر إسماعيل، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود عز الدين، وعبد الله مبروك، ومحمد السيد، وأحمد مسلم، بقيادة عبد الرحمن البدوي، المدير الفني لفريق بريد كفر الشيخ.