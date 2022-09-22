معسكر تدريبي لمناقشة أفكار الشباب حول المشروعات الخضراء في كفر الشيخ

يشهد المعسكر التدريبي الأول ضمن مبادرة تحدي الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان «المستقبل الأخضر» ورش عمل تدريبية تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ وأسبابه وآثاره، والطرق المحتملة لمواجهة هذا التحدي، ومناقشة أفكار المشروعات الخضراء، النافعة للمجتمع بعدما استعرض المدربين خلال اليوم الأول من التدريب الآثار الضارة للتغيرات المناخية وخطورتها على استكمال خطة التنمية.

معسكر تحدي الشباب تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 200 شاب وفتاة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب وتأهيل الشباب

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب المشروعات.

وأضاف «محروس» أن معسكرات تحدي الشباب بنسخته الثالثة «المستقبل الأخضر» تستهدف المرحلة العمرية من 16 إلي 24 سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة، تحدى الشباب، وذلك تزامنا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتي تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها إلى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.

خطة لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية

وأعدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، خطة لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، بمراكز شباب مدينة دسوق، ومدينة بيلا، ومدينة كفر الشيخ، وقاعة إعداد القادة بالمديرية، ومن تدريب محمد عبد العاطي، وهبة أبو العز، وشريف السواق، وسهام البشبيشي، وحسن الدسوقي، منسق عام المبادرة بالمحافظة.