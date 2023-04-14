زلزال بقوة 7 ريختر ببحر شمال «جاوة» الأندونيسية.. ووكالة تستبعد حدوث تسونامي

شهدت أندونسيا هزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7 درجات ريختر، اليوم الجمعة، وموقعها في البحر شمال جزيرة «جاوة» الإندونيسية، وذلك وفقا لما أعلنه المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

الوكالة الأندونسية للجولوجيا: نستبعد وقوع تسونامي

وأفادت وكالة أنباء فرانس برس، أنَّ الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا استبعدت حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال الذي بلغ عمقه 594 كيلومتر.

يشار إلى أنَّ وقت وقوع الزلزال الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي لـ المدينة الأندونيسية.

فيما شهدت أندونسيا وقوع زلزال بدرجة 7 ريختر قرب جزر مالوكو شرقي البلاد، والذي نتج عنه تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية، والتي يُطلق عليها تسونامي، وذلك في الثامن عشر من يناير الماضي.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، فإنَّ موقع الزلزال تحديدا كان قبالة الساحل الإندونيسي، وأسفر عن هزة اجتاحت الجزر القريبة ما أجبر السكان على الفرار وأصابتهم حالة ذعر.