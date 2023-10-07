نشرة دولية: إقالة الحكومة السنغالية.. والجزائر تسعى لاستعادة أموالها المهربة

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أهمها، حل الرئيس السنغالي الحكومة في بلاده، ومقتل شرطي جزائري في ولاية الوادي.

وفي السنغال، أنهى الرئيس ماكي سال، الصلاحيات الوزارية وأعضاء الحكومة من خلال قرار أصدره، أمس الجمعة، وقضى المرسوم بحل الحكومة، فيما قالت وسائل إعلام، إن من المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء الحالي، أمادو با، قيادة الحكومة الجديدة.

انتخاب سال رئيسا للبلاد في عام 2012

وكان ماكي سال، تم انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2019، وقام بتنقيح الدستور في 2016، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي الجزائر، لقى شرطي يبلغ من العمر «40 عاما»، يدعى قاسمي محمد الصغير، مصرعه أثناء تأديته لمهامه بـ«مدينة الوادي»، في إطار عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم في الترويج للمخدرات، وفقا لما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني في بيان.

توجيه الجزائر 259 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة

وفي سياق قضية الأموال المنهوبة، كشفت السلطات الجزائرية، عن توجيه البلاد 259 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، بينها 40 في 2022، وطلب المساعدة من 31 بلدا، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.

وأشارت «النهار» الجزائرية، إلى توجيه السلطات، 7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج، مضيفة أنه تم التنفيذ الجزئي لـ62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جمهورية الشيشان الروسية تبدأ محاكمة نيكيتا جورافيل

وفي جمهورية الشيشان الروسية، تبدأ في 9 أكتوبر في العاصمة «جروزني» محاكمة نيكيتا جورافيل، أحد سكان فولجوجراد جنوب غرب روسيا، الذي تم اعتقاله بتهمة حرق القرآن أمام أحد المساجد، في مايو الماضي.

واعترف جورافيل، بقيامه بالحاث بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية مقابل مبلغ من المال.

وأعلن القضاء أن إجراءات محاكمة جورافيل، ستبدأ في حي فيزيتوفسكي بالعاصمة الشيشانية.