أول تعليق من رئيس الشيشان على إدراج والدته في قوائم العقوبات الأمريكية

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على إدراج اسم والدته أيماني قديروفا في قائمة العقوبات الأمريكية، إذ كتب في منشور على تطبيق «تليجرام»: «لقد كففت عن إبداء الاستغراب إزاء القرارات غير المنطقية للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشأن العقوبات، وفجأة باتت أمي العزيزة على القوائم».

«قديروف»: والدتي تشتغل بالأعمال الخيرية فقط

وأضاف «قديروف»: «والدتي تشتغل بالأعمال الخيرية فقط، والعالم بأسره يعرف ذلك، ولذلك لا يمكن اعتبار القرار الأمريكي إلا أنه انتهاكا متعمدا ووقحا لكافة الأعراف الأخلاقية».

الرئيس الشيشاني: نحن لن نتقيد بأي أطر تضعها أمريكا

وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن هذا يطلق أيدينا، وإذا قامت الولايات المتحدة بشرعنة مثل هذه الأساليب الإجرامية لنفسها، فنحن لن نتقيد بأي أطر».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت يوم 24 أغسطس الماضي فرض عقوبات على 11 شخصا ومركز استجمام للأطفال في شبه جزيرة القرم، متهمة إياهم بالضلوع في «النزوح القسري والتهجير» للسكان في أوكرانيا، وكانت والدة رمضان قديروف من بين الأشخاص الذين تم فرض العقوبات عليهم.