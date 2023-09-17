أزمة جديدة تضرب بلاد المغرب العربي.. القبض على مشتبه بحرائق الجزائر

قبل انتهاء الصيف ظهرت حرائق الجزائر في الوقت الذي أوقف الدرك الوطني الجزائري، أمس السبت، الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت الجمعة، بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية بالشرق الجزائري.

حرائق الجزائر وشخص مشتبه به

ويعد المشتبه به عن حرائق الجزائر، شخص يبلغ من العمر 56 سنة يسمى «ت.ر» وتنحدر أصوله من ولاية بجاية، وسط عمل الدولة على مواجهة هذه الحرائق في الوقت الحالي.

حرائق الجزائر في ولايات عدة

اندلعت حرائق الجزائر بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، وفي حين تم إخماد حريق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر السبت حيث اندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.

عمليات إخماد مستمرة بسبب حرائق الجزائر

وذكرت الحماية المدنية أنه «تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة»، بينما عمليات الإخماد متواصلة في غابة عش الباز مع السيطرة على الحريق، بينما في منطقة تيزي وزو تم إخماد الحريق، وعملية الحراسة متواصلة.

حرائق الجزائر لا تنتهي

وفي نهاية يوليو شهدت المناطق نفسها حرائق الجزائر الهائلة التي مصرع 34 شخصًا منهم أفراد من الجيش الجزائري، واشترت الجزائر طائرات بدون طيار من أجل مواجهة الحرائق في ظل زيادة الأزمة سنويا.