بعد تعيينها نائبة لرئيس الحكومة.. 7 معلومات عن «عائشة» ابنة رئيس الشيشان

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، عن موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا، وزيرة الثقافة، نائبة لرئيس حكومة الجمهورية، وستكون مسؤولة عن السياسات الاجتماعية.

وقال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر «تليجرام»، إن رئيس الوزراء مسلم خوتشييف، تقدم بمقترح تعيين عائشة قديروفا، نائبة له، مشيرا إلى الموافقة على المقترح.

ولدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، 9 أولاد، 3 ذكور و6 إناث، كما يرعى قاديروف طفلين أخذهما من دار للأيتام عام 2007، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

ونرصد أبرز المعلومات عن عائشة قديروفا:

- تبلغ من العمر 24 عاما «مواليد 31 ديسمبر 1998»

- حفظت القرآن الكريم في خريف عام 2012 وتطلب منها ذلك سنتين فقط.

- تولت عائشة قديروفا إدارة دار «فردوس» للأزياء في 2016، الذي أسسته مدني قديروفا زوجة رئيس الشيشان في عام 2009.

- قدمت عائشة قديروفا في 26 فبراير 2020 مجموعة من الملابس الإسلامية لماركة «فردوس» خلال عرض أزياء قرب جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية «باريس»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

عائشة قديروفا: الموضة الإسلامية والأزياء العالمية كانتا صديقين

- تعتبر عائشة قديروفا أن الموضة الإسلامية والأزياء العالمية كانتا صديقين لبعضهما البعض لفترة طويلة

- تولت عائشة قديروفا منصب وزيرة للثقافة في جمهورية الشيشان الروسية منذ عام 2021.

- أدت عائشة قديروفا أغنية من ألحانها تكريما للمقاتلين الشيشان المشاركين في العملية الاصة بأوكرانيا، وفقا لما اعلنه الرئيس رمضان قديروفا في 29 مارس من العام الماضي 2022