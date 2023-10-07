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استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
09:30 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
قطاع الغزة

قطاع الغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها باستشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة.

 

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