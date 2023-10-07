استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 09:30 ص | السبت 07 أكتوبر 2023 قطاع الغزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها باستشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صناعة الفخار.. أقدم مهنة للسهل الممتنع في قطاع غزة (فيديو) أمام أعين العالم.. 23 عاماً على استشهاد محمد الدرة بجانب والده في غزة محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة.. ودفعة اقتصادية استثنائية منحة إعادة إعمار غزة تتحول إلى 3 مدن مصرية.. «أحيت مناطق هجرتها الحياة» (فيديو) غزة استشهاد بقلم نرمين عفيفي