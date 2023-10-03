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محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة.. ودفعة اقتصادية استثنائية

كتب:

مريم جاد
06:32 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
محصول التمر

محصول التمر

منحة إلهية تحولت من فاكهة البسطاء إلى اقتصاد يدعم الوضع القاسي في قطاع غزة، حيث إن محصول التمر يتلألأ فوق النخيل الشاهق في حقول بغزة مبشرا سكان القطاع بزيادة كبيرة في الإنتاج هذا الموسم، في ظل وضع اقتصادي صعب بغزة.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة ودفعة اقتصادية استثنائية»، حيث يكسو التفاؤل وجوه أصحاب مزارع التمور والعاملين فيها، خاصة أن العام الماضي كان المحصول ضعيفا. 

ورغم الظروف الصعبة والأحوال الجوية المتقلبة، إلا أن المزارعين حصلوا على إنتاج جيد، وهو ما أتاح عددا كبيرا من فرص العمل، فاستفادت أسر كثيرة في قطاع غزة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبوعودة، إن هناك 240 ألف نخلة، منها 180 ألف شجرة مثمرة أنتجت هذا العام 15 ألف طن من التمور. 

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